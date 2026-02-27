日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２７日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日に中日との壮行試合が行われるバンテリンドームで前日練習を行った侍ジャパンに合流したことを報じた。大谷は２２日（日本時間２３日）に米アリゾナ州グレンデールで最終調整し、大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。２６日午後２時頃に県営名古屋空港に到着し、チームに合流していた