TBS系「ひるおび」に出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が27日、TBS系「ひるおび」に生出演した。フリー直後に見せた首をかしげる“あざとポーズ”のワケを聞いた出演者からは感嘆の言葉が漏れた。中井はフリーのフィニッシュ直後、頬に人差し指を当てて首をかしげた。メダル獲得後、注目度急上昇の17歳はいたるところで、このポーズについて聞かれている。