２４年のフェブラリーＳを勝ったペプチドナイル（牡８歳、栗東・武英智厩舎、父キングカメハメハ）が現役を引退、種牡馬入りすることについて２７日、管理する武英調教師がねぎらいの言葉を送った。同馬は２２日のフェブラリーＳで１１番人気ながら、積極的な競馬で見せ場をつくって６着。まだまだ走れそうな雰囲気もあったが、引退となった。今後は北海道新ひだか町のアロースタッドで種牡馬入りする。武英調教師「まだやれ