キユーピーは、3月1日「マヨネーズの日」に合わせ、2月28日と3月1日の2日間、Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ・東京都渋谷区）で喫食イベント『3/1はマヨネーズの日 KEWPIE MAYO FES 2026（KEWPIE MAYO FES 2026）』を開催する。【画像】マヨネーズがいっぱい…『KEWPIE MAYO FES 2026』会場イメージ＆限定メニュー「マヨネーズの日」は、1925年3月にキユーピーが日本で初めてマヨネーズを製造・販売したことにちな