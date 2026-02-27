25年11月24日に64歳で亡くなった歌舞伎俳優片岡亀蔵さんの「お別れの会」が27日、都内ホテルで執り行われ、多くの歌舞伎俳優、関係者、ファンら約1000人が献花した。遺影は約3年前に取材で撮影されたもので、笑い声が聞こえそうな明るい表情をしていた。遺影の周りは、亀の甲羅をイメージした形で花で彩られた。戒名は「松寶院亀祥明縁居士（しょうほういんきしょうめいえんこじ）」。篠山紀信さんが撮影した舞台写真や、楽屋のれ