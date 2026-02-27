日本最古の遊園地である、東京・台東区の「浅草花やしき」は3月20日、屋上エリアをリニューアルオープンする。原点である“花園（かえん）”の魅力を再発信する空間として、87種類の花や緑に囲まれた癒しのスポットへと生まれ変わる。【別カット】“空中庭園”としてリニューアル！“生まれ変わる”浅草花やしき屋上のイメージ画像 一覧1853年、牡丹や菊細工を中心とした花園「花屋敷」として誕生した同園。長い歴史を重ね、“