25年11月24日に64歳で亡くなった歌舞伎俳優片岡亀蔵さんの「お別れの会」が27日、都内ホテルで執り行われ、多くの歌舞伎俳優、関係者らが参列した。市川中車（60）は、献花を終え「ずっと一緒にいます、とごあいさつしました」と話した。昨年8月の「野田版研辰の討たれ」での共演や、四国こんぴら歌舞伎大芝居で楽屋が一緒だった思い出などを振り返り「何があっても笑いを忘れず、亀蔵さんにしかできないことがいっぱいあったこ