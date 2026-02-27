俳優の堺雅人（52）が27日、都内で17年ぶりの舞台出演となる「スリーゴースト」（10月、東京・PARCO劇場で上演）の製作発表会見に登壇した。英作家のサイモン・スティーヴンス氏が数年後の世界をテーマに書き下ろした新作戯曲で、堺は主人公・ジョウ役。「新しい遊びに混ぜていただく子どものような気持ち。とにかくワクワクしています」と目を輝かせた。2009年の劇団☆新感線「蛮幽鬼」以来17年ぶりの舞台。「17年で何かが変