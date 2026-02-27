25年11月24日に64歳で亡くなった歌舞伎俳優片岡亀蔵さんの「お別れの会」が27日、都内ホテルで執り行われ、多くの歌舞伎俳優、関係者らが参列した。亀蔵さんの最後の舞台となった同年10月御園座公演で共演していた8代目尾上菊五郎（48）は「ただただ残念でなりません。最後の舞台のご一緒させていただきましたし、公私ともに親しくさせていただきました。ご自宅に（遺品の）おかばんが戻ってこられた時、入っていたのがご一緒した