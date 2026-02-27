25年11月24日に64歳で亡くなった歌舞伎俳優片岡亀蔵さんの「お別れの会」が27日、都内ホテルで執り行われ、多くの歌舞伎俳優、関係者らが参列した。献花を終えた松本幸四郎（53）は「感謝、ありがとうございました、と伝えました。まだ信じられない思いです」とし、歌舞伎NEXTなどでの共演を振り返り「密にお会いしたので、久しぶりという期間がなかったので、信じられません」と言葉を重ねた。尾上右近（33）は「本当に豊かな時間