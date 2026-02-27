YouTubeは、ゲーム「ポケットモンスター 赤・緑」の誕生30周年を記念し、トップページのロゴを特別デザインの「Yoodle」に変更した。 今回の特別ロゴには、「ポケットモンスター 赤・緑」に登場するピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメが描かれている。さらに、ポケモンカードや「Pokemon GO」の要素も盛り込まれ、30年間に渡るポケモンの世界観が表現されたという。 また、