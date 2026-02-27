LINEヤフーとポケモンは、「Yahoo! JAPAN」のサービス提供開始および、「ポケットモンスター 赤・緑」の発売から共に30周年となることを記念したコラボ企画を実施する。 「Yahoo! JAPAN」と「ポケモン」が30周年 「Yahoo! JAPAN」アプリでは、ポケモン30周年の情報をまとめて確認できる「ポケモンタブ」や、話題のポイントをまとめた「ポケモントレンド」を期間限定で公開するほか、毎月オリジナル壁