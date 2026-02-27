Jリーグは27日、3月7日からドイツ遠征を実施するU−17 Jリーグ選抜の参加メンバーを公式サイト上で発表した。Jリーグの公式サイトは「Jリーグは、昨年10月から行っているJリーグ海外指導者招聘プロジェクトの一環として、U-17 Jリーグ選抜を結成し、本年3月7日からドイツ遠征を実施します」と発表。「本遠征では、ドイツに10日間滞在し、滞在中はアイントラハト・フランクフルト、フォルトゥナ・デュッセルドルフの育成組織と