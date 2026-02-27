タレントの堀ちえみが26日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんと人間ドックへ行ったことを報告した。この日、堀は「午前の検査を終えまして、レントゲン技師・予防医学に医師複数の先生方の初見による診断の説明がありました」と切り出し「血液検査や胸のレントゲンなどの所見では、昨年と変わらず問題ないとのことです」と初見の診断結果を報告。「以前見つかった肺の腫瘍の卵らしきものも、あることはあるが大きさは変わっ