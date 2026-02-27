俳優の町田啓太さんは2月27日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開し、反響が寄せられました。【写真】町田啓太の個性的過ぎるモデルショット「ぜーーんぶ予想外なシチュエーション」町田さんは「15th Anniversary Photobookin TOKYO」とつづり、3枚の写真を投稿。東京で撮影したと思われるモデルショットです。どれも個性的なシチュエーションのショットで、特に2枚目は、映画館の座席下から町田さんが姿を現していま