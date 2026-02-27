俳優の高石あかりが主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合ほか）の第105回が2月27日に放送され、ラストシーンの展開に視聴者の注目が集まった。主人公・松野トキの“異変”とも取れる描写に、SNSではさまざまな憶測が飛び交っている。【写真あり】え、続投!?新たな相関図にネット仰天本作は、松江の没落士族の娘をモデルにしたヒロイン・松野トキ（高石あかり）が、世界を転々とした末に日本