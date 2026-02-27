24年フェブラリーSを制したペプチドナイル（牡8＝武英、父キングカメハメハ）の引退が決まった。今後は北海道新ひだか町のアロースタッドで種牡馬入りする。武英師は「まだまだやれそうな雰囲気はありますけど、年も年なので。性格がいいし、雄大な馬体の子が生まれると思います。（数年後に）子供に触れることを考えると楽しみです」と思いを明かした。