大相撲の伊勢ヶ浜親方（元横綱照ノ富士）が弟子の幕内伯乃富士への暴力行為で、日本相撲協会から事情聴取を受けていたことが２７日、わかった。同日朝、伊勢ヶ浜親方は「協会に行き、自分でやったことを話した。協会の処分を待っている状態」と説明した。自らの判断で協会に出向いたという。部屋の力士には伝えており、「責任ない行動を取ってしまったと皆さんに謝った」と話した。