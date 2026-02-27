NPBエンタープライズは27日、2月27日（金）、28日（土）にバンテリンドーム ナゴヤで開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026名古屋 侍ジャパン vs 中日ドラゴンズ」のチケットは、両日ともに完売したと発表した。なお、球場での当日券販売は行わない。