ロッテは27日、4月3日(金)から5日(日)にZOZOマリンスタジアムで開催するイベント「TEAM26デー」において、マリーンズOBが来場することになったと発表した。「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年 TEAM26有料会員をはじめ、日頃より千葉ロッテマリーンズを応援しているファンへ感謝の気持ちを込め、各種企画を実施するイベントだ。期間中はOBが来場し、試合前に球場外周