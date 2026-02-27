子どもが大学に進学する際、多くの家庭で課題になるのが学費の問題ではないでしょうか。「娘が奨学金を借りて大学に行きたいと言うが、卒業後に300万円もの返済が残るのは心配だ」と不安になる保護者の人は多いでしょう。 そこで本記事では、親心として「教育ローン」を借りたほうがよいのか、それとも子どもに「奨学金」を借りさせるべきなのか。具体的な数字を交えて解説します。 「奨学金」とは？ 奨学金と