ドーム前広場や内野席の環境改善…3月17日のオープン戦から順次稼働西武は27日、本拠地ベルーナドームエリアの冷涼化対応として、ドーム前広場への大型パラソルとミストポールの設置、内野エリアへのロングファン導入などを2月から順次進めると発表した。近年の酷暑を受け、を快適に過ごせる環境作りを徹底する。異例の“暑さ対策”がさらに進化する。チケットやグッズ購入時の待機エリアとなるドーム前広場には、幅5メートル