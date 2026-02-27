【モデルプレス＝2026/02/27】ポルノグラフィティが、2月27日に予定していた「ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット“水”」千葉・市原市市民会館公演の開催を見合わせることがわかった。当日に公式サイトにて発表した。【写真】ポルノグラフィティ楽曲もランクイン「主題歌・挿入歌」部門トップ10◆ポルノグラフィティ、ライブ開催延期公式サイトでは「本日早朝より岡野昭仁に発熱の症状がみられ、万全の状態で公演をお届けす