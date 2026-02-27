【モデルプレス＝2026/02/27】女優でモデルの生見愛瑠が2月25日、自身のInstagramを更新。24日に開催された映画「君が最後に遺した歌」（3月20日公開）の完成披露試写会オフショットを公開し、注目が集まっている。【写真】23歳美人モデル「結構攻めてる」太ももまでスリット入ったドレス姿◆生見愛瑠、スリット入りドレスで美脚披露生見は「君が最後に遺した歌完成披露舞台挨拶 ありがとうございました！」とつづ