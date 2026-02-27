にぎりの徳兵衛･海鮮アトムは、2026年3月3日から5月6日までの間、『高知海鮮祭り』を期間限定で実施する。高知県の海鮮や特産物のほか、春に旬を迎えるネタなど、寿司とサイドメニュー合わせて全23品をラインアップ。にぎりの徳兵衛43店舗、海鮮アトム9店舗の計52店舗で販売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。【フェアメニューの画像はこちら】海援鯛の握り･湯霜炙り･だしとろろのせを食べ比べできる「鯛三昧」、高知のあら