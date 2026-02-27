SHINeeのオンユがアルバムプレビューを公開し、カムバックへの期待を高めている。オンユは2月26日、公式YouTubeチャンネルを通じて5thミニアルバム『TOUGH LOVE』のプレビュー映像を披露した。【写真】オンユに「天上アイドル」「童顔すぎる」と賛辞殺到映像には、愛の多様な側面を表現したコンセプトフォトの撮影現場とともに、今作に収録される全5曲の音源の一部が収められ、五感を刺激する内容となっている。プレビューによると