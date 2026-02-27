明日28日、関東近郊のスキー場は雲が広がる所が多く、雪や雨の降る所があるでしょう。3月1日(日)は、晴れて日差しが眩しいため、紫外線対策が必須です。日中の気温が高めの所は、なだれに注意してください。明日28日は曇り3月1日は晴れてスキー日和明日28日は日本海側から湿った空気が流れ込むため、関東近郊のスキー場は雲が広がる所が多く、雪や雨の降る所があるでしょう。北よりの風が強まり、体感温度を下げそうです。長野県