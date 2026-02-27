Amazonは、3月6日0時から9日23時59までの4日間、「Amazon 新生活セール」を開催する。また、新生活セールとしては初となる「先行セール」を、3日0時から5日23時59分までの3日間にわたり開催する。期間中は「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに、300万点以上の商品を特別価格で販売する。 特設サイトでは、3日0時からの新生活先行セール対象商品も一部紹介されており、「Amazon Fire TV Stick