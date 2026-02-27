米・ロサンゼルスの留学を経て全世界配信デビューしたTravis Japanの原点がわかる特別番組『Travis Japan 吉澤閑也が語るLA』が3月1日、NTTドコモが運営する映像配信サービス・NBA docomoとLeminoで配信される。同日午前10時15分から生配信の『NBA ロサンゼルス・レイカーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ』には、Travis Japan・吉澤閑也が生出演。幼少の頃から世界最高峰のバスケットボールリーグNBAに憧れていた吉澤が