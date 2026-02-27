先行発売で話題となった「辛ラーメン トゥーンバ カップ」が、いよいよ全国で手に入るようになりました。濃厚クリーミーな味わいとピリ辛のアクセントが絶妙に調和した新感覚の汁なし麺は、若い女性を中心に人気を集めている注目商品です。全国発売を記念したキャンペーンも開催され、食べて楽しめるだけでなく嬉しい特典も用意されています。今話題の味わいをぜひチェックしてみてください♪