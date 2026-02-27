「親には安全に、長生きしてほしい」多くの子どもが望む願いですが、その「安全」を追求しすぎると、必然的に親の生活は管理されることになります。 一方で、親自身は多少のリスクがあっても、これまで通り自由に暮らすことを望むケースが少なくありません。本記事では、西川満則氏、福村雄一氏、大城京子氏、小島秀樹氏共著の書籍『終活の落とし穴』（日本経済新聞出版）より、親の意思を置き去りにしてしまう家族の心理と、そこ