エントリーモデルでも妥協なき上質さを体現する内外装高級セダンの世界では、長い歴史のなかで培われてきた技術や思想が、そのままブランドの象徴として結実します。なかでも、レクサスのフラッグシップとして君臨する「LS」は、日本を代表するラグジュアリーセダンのひとつとして確固たる地位を築いてきました。2026年2月現在も、その存在感は揺らぐことなく、多くのユーザーに支持されています。【画像】超カッコイイ！ これ