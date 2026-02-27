県は上五島保健所管内で、E型肝炎の患者1人が確認されたと発表しました。 県の発表によりますと、患者は上五島保健所管内に住む50代の女性で、今月10日に全身のけん怠感など訴え、医療機関を受診。 血液検査により、24日にE型肝炎と診断されました。 感染経路などは不明ですが、入院はせず回復に向かっているということです。 E型肝炎はウイルスによる急性肝炎で、発熱やけん怠感、腹痛などの症状が見られ、妊婦は重症化しやす