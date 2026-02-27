五島市出身のアニメーション映画・美術家の山本二三さんが、故郷の風景などを描いた絵画展が開かれています。 『天空の城ラピュタ』をはじめ、多くのスタジオジブリ作品の背景画などを手掛けた 五島市出身の山本 二三さん。 五島市の山本二三美術館では「五島百景ベストセレクト展」を開催しています。 “ちゃんここ踊りの青年” や、“大瀬崎灯台と椿” など、故郷の風景や暮らしを描いた絵画30点が展示されて