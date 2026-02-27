イタリアのプロゴルファー、アンドレア・パバンが滞在先でエレベーターシャフトに転落し、大けがを負った。現地報道によると、本人は「命があっただけでも幸運」と周囲に語っているという。『INDEPENDENT』など複数の海外メディアが報じた。【写真】悲惨…タイガーが重傷を負った自動車事故36歳のパバンはDPワールド（欧州）ツアー通算2勝を誇る実力者。事故の影響で、今週開催の「インベステック・南アフリカオープン」を棄権した