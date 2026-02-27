パキスタンの国防相は27日、SNSでアフガニスタンとの“全面戦争”を宣言しました。両国が攻撃の応酬を続けていて、緊張が高まっています。ロイター通信などによりますとパキスタン軍は先週、アフガニスタンとの国境地帯で空爆を行い、今週、その報復としてアフガニスタンがパキスタンの軍事施設を攻撃しました。パキスタン側は27日、アフガニスタンの首都カブールなどを空爆し、国防相がSNSで「今や公然たる戦いが始まった」などと