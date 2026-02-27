俳優山田裕貴（35）が27日、都内で行われた主演ドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」制作発表イベントに出席した。人気漫画の実写化。TBSで3月26日、27日に2夜連続で放送したのち、続編をU−NEXTで独占配信するグローバルプロジェクト。幕末の京都を舞台とした侍たちの物語で、新撰組の土方歳三を熱演する山田は「その時代の人たちは、死というものを刀に示していたのではと思って、その重みが出たらいいなと。死んでもいいと覚悟決め