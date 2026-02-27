阪神・藤川球児監督（４５）が２７日に開幕投手をサプライズ発表。兵庫・西宮市内の球団施設で会見を行った指揮官は「どうぞ〜」の掛け声とともに村上頌樹投手（２７）を召喚し、「今シーズンも村上頌樹投手でタイガースはいきます」と笑顔で宣言した。２年連続の開幕投手抜擢の決め手は昨季の貢献度だ。昨シーズンは開幕投手を務め、１４勝（４敗）、防御率２・１０、１４４奪三振で?投手３冠?。虎将は「去年も１年間カード頭