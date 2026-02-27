歌手でタレントの上地雄輔が２７日、ＴＢＳ系の情報番組「ひるおび」に出演し、横浜高校の後輩である侍ジャパンメンバーのソフトバンク・近藤健介外野手について語った。番組では、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け、ドジャースの大谷翔平が２６日に合流した侍ジャパンについて放送。大谷にあいさつしようと各選手が?大谷詣で?していることなどを報じた。さらに番組では、初選出の阪神・坂本誠志郎捕手は