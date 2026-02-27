人気７人組アーティストグループ「ＸＧ」が２７日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。現在開催中の世界ツアーを継続すると発表した。この日、Ｘに「『ＸＧＷＯＲＬＤＴＯＵＲ：ＴＨＥＣＯＲＥ』に関してお知らせ』と題した文章で発表。「今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくことになりました」と報告した。なお、「チケットの払い戻しをご希望のお客様につきましては、後日あら