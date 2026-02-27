お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長さんが2026年2月26日にXを更新した。ネタへの「ダメ出し」の際、相方であるスーパー3助さんからの「責められた」ことを明かした。「言われた通りやった」のにアンゴラ村長さんは「全然悪口じゃないんですけど」と前置きしつつ、「今日3助作のネタを言われた通りやったんです」と明かした。一方、ネタ終わりに「動きでパネルがよく見えなかった」とアドバイスをもらったとのこと。アンゴ