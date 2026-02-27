メ～テレ（名古屋テレビ） 卒業シーズンを前に、三重県御浜町でスイートピーの出荷が最盛期を迎えています。 「門出」や「優しい思い出」という花言葉を持つスイートピーは、卒業や異動を控えた今の時期に需要が高まります。 御浜町阿田和の「古川園芸」では、白や紫、ピンクなど、色とりどりのスイートピー約2万株を30年以上前から栽培しています。 出荷の最盛期を迎え