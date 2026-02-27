17世紀オランダを代表する画家、ヨハネス・フェルメール（1632〜1675年）の代表作「真珠の耳飾りの少女」が14年ぶりに来日、公開される予定の展覧会「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展17世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日」（大阪中之島美術館で8月21日〜9月27日開催）に、同じくフェルメール作の「ディアナとニンフたち」が出品されることがこのほど分かった。同作は初期のもので、30数点ほどしか現存しないとされる