中国商務省米中貿易協議を前に中国と米国は断続的な対話を維持 中国商務省がまもなく開催される予定の米中貿易協議を前に、中国は米国と断続的な対話を維持していると声明を発表。二国間の経済関係の安定維持を強調した。 中国政府は米国と協力して相違点を適切に管理し経済協力を拡大、安定的で持続可能な貿易関係を促進する用意がある。