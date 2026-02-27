テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２７日、ドジャースの大谷翔平投手が２６日に侍ジャパンに合流したことを報じた。大谷はバンテリンドームで行われた全体練習で汗を流した。コーチや同僚となる選手らとあいさつを交わし、キャッチボールや室内での打撃練習を行った。練習後には同級生でカブスの鈴木誠也外野手とともに会見に出席し、現在の心境を明かした。侍ジャパンについて金曜コメンテ