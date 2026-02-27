日本野球機構（ＮＰＢ）は２７日、今季から導入するリプレーセンターの概要を発表した。リプレーセンターは都内のＮＰＢ事務局内に設置され、各球場でリクエストがあった際のビデオ検証を一括して行う。センターにはＮＰＢの１軍審判員２人とオペレーターが配置され、試合の中継映像を視聴して判定。昨季まではリクエストがあった際、審判が控室で映像を検証していたが、新制度では審判はグラウンドにとどまったままでヘッドセ