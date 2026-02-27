２６日、試合に臨む中国の廖三寧（りょう・さんねい、左）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）【新華社沖縄2月27日】バスケットボール男子の2027年ワールドカップ（W杯）アジア地区1次予選は26日、沖縄で行われ、B組の中国は日本に87-80で勝利した。２６日、ボールを争う中国の趙睿（ちょう・えい、右）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）２６日、ボールを争う中国の胡金秋（こ・きんしゅう、左端）。（沖縄＝新華社記者／賈浩成）２６