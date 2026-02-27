ポケモンは、ゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』発売30周年を記念し、26日に「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会を開催。全日本空輸、公益財団法人日本オリンピック委員会、日本プロ野球12球団との取り組みについて発表した。【動画・写真】12球団のユニフォームを着たピカチュウや各球団が発表したキービジュアル、オリジナルグッズなど同イベントでプロ野球12球団との30周年記念特別企画「ポケモンベースボール