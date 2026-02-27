女優の土居志央梨（33）と俳優の戸塚純貴（33）が27日、都内で2024年前期に放送された連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」（来月20日、後9・30）完成会見に出席した。「虎に翼」では描かれなかった山田よね（土居）と轟太一（戸塚）のバックストーリー。よねが戦後の不条理に絶望しながらも「山田轟法律事務所」を開設するまでを描く。「虎に翼」の最終回から約1年半後のスピンオフ放送。土居は