元テレビ東京プロデューサーの上出遼平氏（37）が26日に自身のYouTubeチャンネルを更新。妻の元テレビ東京アナウンサーの大橋未歩（47）とともに古巣テレ東から出入り禁止処分になっていると明かした。「【雷咀嚼】卵ソー歌舞伎町編咀嚼伯爵」と題した30分超の動画を公開。その動画の中でヒコロヒーと対談した。ヒコロヒーから「テレビ東京さんで企画はやらないんですか？」と聞かれ、上出氏は「テレビ東京で？俺が？いや、